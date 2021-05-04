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تامر شلتوت: مسلسل "المداح" نفحة من ربنا .. ومفاجآت غير متوقعة ستطرأ على شخصيتي

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:59 ص
بوابة الفجر
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‎أكد الفنان والمذيع تامر شلتوت/ أن مسلسل "المداح" هو نفحة إلهية فالنجاح الذي حققه العمل بشكل عام ودوره بشكل خاص فاق كل التوقعات وحقق ردود أفعال واسعة وبلغت مشاهداته في أول ١٠ حلقات أكثر من ٥٠ مليون مشاهدة.

‎وأضاف أن شخصيته لن تظل على نفس الوتيرة بل سيحدث بها تطور وتحول رهيب لن يصدقه أحد وكذلك كل شخصيات العمل حيث سيفاجأ الجمهور بداية من الحلقة ١٧ بتحول في كل الشخصيات.

‎وأشاد شلتوت بالسيناريو والإخراج مؤكدا أنهم الابطال الحقيقيين للعمل وكذلك أكد على أن حماده هلال قام بتغيير شكله الدرامي مما شكل مفاجأة للجمهور وكان سببا في كل هذا النجاح

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