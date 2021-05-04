تامر شلتوت: مسلسل "المداح" نفحة من ربنا .. ومفاجآت غير متوقعة ستطرأ على شخصيتي





‎أكد الفنان والمذيع تامر شلتوت/ أن مسلسل "المداح" هو نفحة إلهية فالنجاح الذي حققه العمل بشكل عام ودوره بشكل خاص فاق كل التوقعات وحقق ردود أفعال واسعة وبلغت مشاهداته في أول ١٠ حلقات أكثر من ٥٠ مليون مشاهدة.





‎وأضاف أن شخصيته لن تظل على نفس الوتيرة بل سيحدث بها تطور وتحول رهيب لن يصدقه أحد وكذلك كل شخصيات العمل حيث سيفاجأ الجمهور بداية من الحلقة ١٧ بتحول في كل الشخصيات.



