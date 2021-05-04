الأهلي والزمالك يرفعان شعار «ملوك الجدعنة» في صراع الصدارة بالدوري (تقرير)





الزمالك تعادل مع بيراميدز بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز، ومنح الأهلي فرصة ثمينة لتقليص الفارق معه لنقطة واحدة والاقتراب من قمة ترتيب المسابقة المحلية لكن الأخير رفض الهدية، وخسر أمام غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء الاثنين، ليبقى الفارق بينهما 4 نقاط.





ليست هذه المرة الأولى التي يرفض الأهلي هدية الزمالك، ولكن في الأسبوع الماضي أيضًا تعادل الفارس الأبيض مع المقاولون العرب 2-2 في المباراة المؤجلة من الجولة 18 يوم الخميس الماضي، ولم يستغل المارد الأحمر الفرصة وتعادل مع فريق الجونة في اليوم التالي ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشر من البطولة المحلة.





وعندما نجح الأهلي في حسم مباراة القمة على حساب الزمالك بنتيجة 2-1 واعتقد جماهيره أن الفرصة قد حانت لاعتلاء صدارة الدوري الممتاز، لكنه يبدو أن المارد الأحمر يرفض المساس بالصدارة في وجود غريمه التقليدي وسقط في المباراة التالية أمام سموحة بهدفين مقابل هدف ليحافظ على الفارق بينهما، خاصة بعد فوز الفريق الأبيض على الانتاج الحربي 2-0.





يبدو أن صراع الصدارة بين القطبين في الدوري الممتاز هذا الموسم سوف يستمر حتى الاسابيع الأخيرة من البطولة تحت شعار "ملوك الجدعنة"، أي بمعنى فريق يتعادل في مباراة، يخسر منافسه في المباراة التالية والعكس، ليبقى الفارس الأبيض متصدرًا برصيد 41 نقطة ويلاحقه الفريق الأهلاوي بـ37 نقطة.





واصل قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك رفض الهدايا التي يقدمها كلاهما للآخر في صراع الصدارة ببطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، حيث يتعادل الفارس الأبيض في مباراة ويفتح الطريق أمام غريمه التقليدي للاقتراب من صدارة المسابقة المحلية، إلى أن الأخير يرفض الهدية ويسقط في فخ التعادل أو الهزيمة أيضًا.