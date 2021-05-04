Advertisements

نجم فيورنتينا مطلوب في ريال مدريد

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أحد نجوم الدوري الإيطالي جذب اهتمام ريال مدريد الإسباني والذي يخطط للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الصربي دوسان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا الإيطالي أصبح محل اهتمام ريال مدريد، حيث يراقب مسئولو الملكي تطور أحد أفضل المواهب الشابة في الدوري الإيطالي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد ليس الفريق الوحيد الذي يتابع فلاهوفيتش، حيث يراقبه أيضًا ميلان وروما الإيطاليين ويتابعونه عقب آدائه المميز مع الفيولا في الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فلاهوفيتش البالغ من العمر 21 عامًا تمكن من تسجيل 19 هدفًا في 36 مباراة خاضها مع فيورنتينا ووصل سعر النجم الصربي بالفعل إلى 60 مليون يورو.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن النادي الإيطالي يخطط لمنح فلاهوفيتش عقد جديد براتب يتراوح ما بين 3 إلى 4 ملايين يورو.

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصريح ناري من نيمار قبل قمة باريس والسيتي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رسميا.. نجم الأهلي يغيب عن مباراة الاتحاد السكندري للإيقاف

منذ ساعتين

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة "رافال"

منذ ساعة و 14 دقيقة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة في ريال مدريد قبل موقعة تشيلسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ ساعة و نصف

عاجل- سيد عبد الحفيظ يفتح النار على الحكام.. ويعلن تغريم لاعبيه بعد الخسارة من المحلة

منذ ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يدرس توقيع عقوبة على نجم الفريق

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

11:34 م

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

11:37 م

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

10:27 م

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي