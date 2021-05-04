نجم فيورنتينا مطلوب في ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أحد نجوم الدوري الإيطالي جذب اهتمام ريال مدريد الإسباني والذي يخطط للتعاقد معه في الفترة المقبلة.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الصربي دوسان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا الإيطالي أصبح محل اهتمام ريال مدريد، حيث يراقب مسئولو الملكي تطور أحد أفضل المواهب الشابة في الدوري الإيطالي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد ليس الفريق الوحيد الذي يتابع فلاهوفيتش، حيث يراقبه أيضًا ميلان وروما الإيطاليين ويتابعونه عقب آدائه المميز مع الفيولا في الموسم الحالي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فلاهوفيتش البالغ من العمر 21 عامًا تمكن من تسجيل 19 هدفًا في 36 مباراة خاضها مع فيورنتينا ووصل سعر النجم الصربي بالفعل إلى 60 مليون يورو.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن النادي الإيطالي يخطط لمنح فلاهوفيتش عقد جديد براتب يتراوح ما بين 3 إلى 4 ملايين يورو.