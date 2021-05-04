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بعد الصفقة الأخيرة.. تعرف على قدرات الـ"رافال": تستطيع التخفي من الرادار

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 06:14 ص
طائرة رافال
طائرة رافال
كريم وزيري
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تعتبر طائرة "رافال" مقاتلة شاملة متعددة الأدوار من الجيل الرابع، تتمتع بمزايا تكنولوجية سرية تسمح بالتخفي عن الرادار، وهي مزودة برادار يوفر مسحًا إلكترونيًا لا مثيل له بين منافساتها، كما تنفرد بقدرة على استحداث خرائط مفصلة ثلاثية الأبعاد للأرض تحتها.

ولدى الطائرة رادار يستطيع تعقب 40 هدفا في وقت واحد، والاشتباك مع ثمانية من تلك الأهداف، وتصل سرعة الطائرة القصوى إلى 2450 كيلومتر في الساعة، أما أقصى ارتفاع فهو 50 ألف قدم.

والمقاتلة التي تصنعها شركة "داسو أفياسيون" الفرنسية مزودة بمدفع رشاش من عيار 30 ملم وتحمل صواريخ "جو_جو" و"جو_أرض" موجهة.

وكانت مصر قد تسلمت الطائرة المقاتلة من طراز "رافال" من فرنسا من عام 2016، ليصبح الجيش المصري أول جيش يضم تلك المقاتلات إلى أسطوله الجوي، التي كان استخدامها يقتصر فقط على القوات الفرنسية.

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قدرات الرافال طائرات رافال بوابة الفجر القوات المسلحة الفجر

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