نجم الزمالك المعار يقرر الرحيل عن الدوري المصري

حسم التونسي سيف الدين الجزيري نجم المقاولون العرب الذي يلعب على سبيل الإعارة في الزمالك في الموسم الحالي قراره بالرحيل والبحث عن خطوة جديدة في مسيرته عقب نهاية الموسم الحالي.





ويبحث النجم التونسي عن خوض تجربة جديدة خارج الدوري المصري نظرًا لعدم ارتياحه في صفوف الفارس الأبيض بسبب عدم مشاركته في المباريات بشكل أساسي.





ويملك الزمالك الحق في تفعيل بند شراء الجزيري من صفوف المقاولون العرب وذلك في حالة دفع 12 مليون جنيه.





وشارك الجزيري مع الزمالك في 7 مباريات في الموسم الحالي ولكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف علمًا بأنه انضم إلى القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



