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شاهد.. لميس الحديدي لـ الرهبان الأقباط بالقدس: "اثبتوا"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:29 ص
لميس الحديدي
لميس الحديدي
شيماء حسن
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علقت الإعلامية لميس الحديدي على استمرار أزمة دير السلطان بالقدس ومحاولة بعض الآباء الأحباش السيطرة عليه رغم تبعيته للكنيسة المصرية تحت رعاية سلطات الاحتلال الصهيوني.

ووجهت "لميس" خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" رسالة الرهبان المصريين في القدس" أثبتوا أينما أنتم، هذه ملكية مصرية وأنا بحيكم على الصمود كآباء وكهنة".

وقالت: "ما نراه الآن مش خناقة على النيل فقط بل أنهم يحاولون فرض الأمر الواقع على دير السلطان بالقدس بمساندة إسرائيل التي تفرض أمر واقع على الفلسطينيين".

وأضافت: "متأكدة أنه سيكون رد فعل من الخارجية المصرية بفتح هذا الملف مع الخارجية الإسرائيلية، الاحتلال هو رمز بغيض وإسرائيل إذا كانت تريد أن تعيش في هذه المنطقة، فلسطين تأتي في المقام الأول، وسياسات الاحتلال والغطرسة في إثيوبيا وإسرائيل مش بتمشي معانا والشعب المصري لا طبع ولا هيطبع".

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