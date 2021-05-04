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شاهد.. مسلسل "الاختيار 2" | ملخص الحلقة 21

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:19 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة  الواحد والعشرون  من مسلسل " الاختيار2 "  الكثير من الأحداث، التي يرصدها "الفجر الفني".

وصول اللواء مراد
وصل اللواء مراد قطاع الأمن الوطني وحقق مع أحد الضباط المنشقون ولكنه أنكر انتمائه إليهم.

وصول الضباط المنشقون لأبو حذيفة
وصل الضباط المنشقون لأبو حذيفة في سينا ولكنه حبسهم لمعرفة انتمائهم والسبب وراء مجيئهم للإنضمام إلى الجماعة.

التخطيط لاغتيال الرئيس السيسي.
خطط الضباط المنشقون لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تخريج دفعة من طلاب كلية الشرطة ولكنها باءت بالفشل بسبب حبسهم في سيناء.

محاولة اغتيال علي جمعة
شهدت الحلقة أحداث يوم 5 أغسطس ومحاولة اغتيال الشيخ علي جمعة في أحد مساجد منطقة السادس من أكتوبر.

إصابة زكريا يونس 
أصيب زكريا يونس برصاصة أثناء محاولة قبضه على أحد الأشخاص للوصول إلى المخطط الرئيسي في قضية اغتيال علي جمعة.



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