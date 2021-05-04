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نرمين الفقي تفكر في الانتقام من "النمر".. وتستعيد نجلها بعد وعده بخطبة سما

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:27 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حالة صدمة عاشها كبار الصاغة من عنتر وشمس الحلق والشيمي والحاوي، بعد إعلا النمر"محمد إمام"، عن نفسه و دخوله إلى الصاغة، بزفة بلدي، ضمن أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل"النمر".
وجاء ذلك بعد أن هرب النمر من أيدي شمس الحلق وعنتر والشيمي، بعد أن قاموا بحبسه وضربه، وبعد أن حدثت المكايدة منه بدخوله الحارة بزفة بلدي، اجتمع كبار رجال الصاغة لكي يقوموا بالاتفاق على النمر.
وأمرت شمس الحلق"نرمين الفقي"، أحد رجالها بتتبع محمد إمام في كل خطواته التي يقوم بها داخل الصاغة، وتهدت لشقيقها وباقي رجال الصاغة إذا لم يقوموا بالقضاء على النمر ستخالف طريقهم.
وفي اتجاه آخر قامت نرمين الفقي"شمس الحلق" بإعادة نجلها علي"محمد مهران"، إلى منزله وععدته بأنها ستقوم بخطبة سما له .
مسلسل"النمر" بطولة محمد إمام ومحمد رياض ونرمين الفقي و هنا الزاهد وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.
وتدور قصة المسلسل : في منطقة الصاغة والصراعات بين التجار الكبار والشريحة السفلى من الصنايعية والبائعين الصغار وتجار الذهب.

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