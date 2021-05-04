غزل المحلة يتخلص من عقدة أزلية عمرها 11 عامًا أمام الأهلي

حقق فريق غزل المحلة فوزا ثمينا على حساب النادي الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب زعيم الفلاحين في مدينة الغربية، بمنافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وجاء هدف فريق غزل المحلة عن طريق أشرف محمد سيد بالدقيقة 35 من زمن المباراة.





ونجح فريق غزل المحلة بفضل هذا الفوز في التخلص من عقدة أزلية أمام الأهلي عمرها 11 عامًا، حيث يعد هذا الفوز الأول لزعيم الفلاحين في مواجهاته ضد الفريق الأهلاوي منذ عام 2010، خلال لقاء الدور الثاني للدوري موسم 2009-2010 والذي فاز بها المحلة 2-0





ومنذ فوز غزل المحلة عام 2010 تقابل مع الأهلي في 9 مباريات فاز المارد الأحمر في 6 مباريات، وتعادل في مباراتين، قبل أن ينهي زعيم الفلاحين العقدة ويحقق انتصاره الغائب منذ 11 عامًا بهدف دون رد.