عمرو أديب يكشف تفاصيل زيارة الوفد التركي لمصر (فيديو)

كشف الإعلامي عمرو أديب تفاصيل ومعلومات هامة عن وصول وفد تركي إلى القاهرة لبدء المفاوضات مع مصر.





وقال "أديب" خلال تقديم برنامجه "الحكاية" المذاع عبر منصبة شاهد.نت: "هناك أخبار أن فيه وفد تركي وصل إلى القاهرة بالفعل، وأخبار أخرى أنه سيصل غدًا، وهذا أول وفد تركي يصل منذ 2013 يقوده وكيل وزارة الخارجية".





وأضاف: "هذا الوفد جاي يعمل مفاوضات في مصر، يا وصل يا جاي بكرة وهناك حماس شديد من الجانب التركي لهذه المسألة وأخبار كثيرة نازلة على الإعلام التركي ووكالات الأخبار التركية كلها تتحدث هذا الاجتماع".





وتابع: "وترى أنه اجتماع مهم جدًا بين الإدارة المصرية والتركية ويقال أنه بعد هذا الاجتماع سيتم توجيه الدعوة إلى شخصيات رفيعة المستوى لتذهب إلى أنقرة وتستمر المفاوضات".





واستطرد: "أغلب الكلام في الإعلام التركي يتحدث عن التعاون السياسي والاقتصادي المصري ومقالة نشرت في وكالة الأناضول تتحدث عن السوق المصرية وأنه سوق مهم بالنسبة لتركيا وأن هناك صادرات تركية بـ3 مليار دولار من تركيا إلى مصر لم تتأثر على مدى السنوات الماضية".





واستكمل حديثه: "ضمن هذه الزيارة سيتم وضع النقاط فوق الحروف وتحتها، وتركيا هتقول لمصر ماذا تريد ومصر هتقول لتركيا ماذا تريد وماذا سيحدث سيكون طبقا لما يحدث في هذه المفاوضات".



