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شاهد.. مسلسل "نسل الأغراب"| ملخص الحلقة الحادية والعشرون

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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دارت الأحداث حول ذهاب "جليلة" مي عمر إلى"غفران"أمير كرارة، وفي أثناء حديثها معه يُحذرها من  الزواج من "عساف" أحمد السقا، والأ سيقتل اخواتها، كما أنه يُخبرها أيضًا أنه تزوجها لكي يُكيد عساف وليس حبًا فيها، فتخبره "جليلة" أنها ترفض تهديده؛ وستختار الحرب وستتزوج من "عساف"؛ لأنها تزوجت منه وهي لا تحبه .

وإليكم أبرز أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "نسل الأغراب" :

"غفران" يُحذر "جليلة" 

بدأت الأحداث بمواجهة"جليلة" و"غفران"، ويحذرها من زواجها من "عساف" لكي لا يقتل أخواتها.

النيابة تُفرح عن "بكري" 

إفراج المباحث عن "بكري"، وبعدها يعلم بخديعة "عساف" له.

"حمزة" يُقسم على الانتقام من والده

يتحدث "حسيب" مع "حمزة"، ويحاول إقناعه بألا يتعارك مع والده "عساف"، فينفعل ويؤكد أنه لابد من الانتقام منه. 

"غفران"يلجأ للغجر مرة أخرى 

يطلب "غفران" من "بكري"،أن يغادر أرض "عساف" هو والغجر، وأن يعودون لأرضه لكي يصبح "عساف" بمفرده.

"علي" يتقدم لخطبة" رغدة" 

 يتوجه "علي" و"عساف" إلى منزل عمه "محفوظ " لكي يخطب"رغدة".


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