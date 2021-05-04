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التحفظ على 92 شيشة خلال حملة في الإسكندرية (صور)

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:37 ص
حملات في الإسكندرية
حملات في الإسكندرية
محمد رجب - دينا حسن
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ترأس اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة بقيادة رجب النقيدي رئيس حي وسط، قامت بشارع أحمد قمحة وطريق الكورنيش.

جاء ذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة تنفيذ حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد غلق المحلات بكل حزم وصرامة.

وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد ٤ "كافيهات" لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ضبط عدد ٩٢ شيشة وكمية كبيرة من مستلزمات الشيش والتحفظ عليها، و٨ حالات اشغال متنوع.

شارك فى الحملة سكرتير عام حي وسط، مديري إدارات اشغال الطريق، المتابعة، والأزمات، ورئيس ومسؤول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات.

وشدد القائمون على الحملة على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامة وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، والتنبيه على المواطنين المترددين بالاالتزام بالإجراءات الوقائية وذلك حفاظا على صحة المواطنين.
التحفظ على 92 شيشة خلال حملة في الإسكندرية (صور)
التحفظ على 92 شيشة خلال حملة في الإسكندرية (صور)
التحفظ على 92 شيشة خلال حملة في الإسكندرية (صور)
التحفظ على 92 شيشة خلال حملة في الإسكندرية (صور)
التحفظ على 92 شيشة خلال حملة في الإسكندرية (صور)
التحفظ على 92 شيشة خلال حملة في الإسكندرية (صور)
التحفظ على 92 شيشة خلال حملة في الإسكندرية (صور)
التحفظ على 92 شيشة خلال حملة في الإسكندرية (صور)
التحفظ على 92 شيشة خلال حملة في الإسكندرية (صور)
التحفظ على 92 شيشة خلال حملة في الإسكندرية (صور)

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حملات على الكافيهات بوابة الفجر الفجر الإسكندرية

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