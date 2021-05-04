التحفظ على 92 شيشة خلال حملة في الإسكندرية (صور)

ترأس اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة بقيادة رجب النقيدي رئيس حي وسط، قامت بشارع أحمد قمحة وطريق الكورنيش.





جاء ذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة تنفيذ حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد غلق المحلات بكل حزم وصرامة.





وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد ٤ "كافيهات" لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ضبط عدد ٩٢ شيشة وكمية كبيرة من مستلزمات الشيش والتحفظ عليها، و٨ حالات اشغال متنوع.





شارك فى الحملة سكرتير عام حي وسط، مديري إدارات اشغال الطريق، المتابعة، والأزمات، ورئيس ومسؤول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات.



