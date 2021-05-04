كارتيرون يشيد بمستوى محمد عواد في مواجهة بيراميدز

أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمستوى محمد عواد حارس مرمى الفريق خلال مباراة بيراميد الأخيرة في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وأضاف كارتيرون في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أن عواد لا يتحمل مسئولية الهدف الذي دخل مرماه في مباراة بيراميدز، مشددا على أن الحارس تألق في نهاية المباراة وأنقذ فرصة محققة لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة.





ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا للقاء سموحة المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



