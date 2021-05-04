Advertisements

كارتيرون يشيد بمستوى محمد عواد في مواجهة بيراميدز

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمستوى محمد عواد حارس مرمى الفريق خلال مباراة بيراميد الأخيرة في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأضاف كارتيرون في تصريحات خاصة  للموقع الرسمي للزمالك أن عواد لا يتحمل مسئولية الهدف الذي دخل مرماه في مباراة بيراميدز، مشددا على أن الحارس تألق في نهاية المباراة وأنقذ فرصة محققة لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة.

 ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا للقاء سموحة المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر يكشف عن حقيقة قتل لواء شرطة بالمعاش داخل منزله بالقاهرة

منذ 14 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 4 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 62 مريضا بكورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعة

سمسم شهاب بين الحياة والموت!

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة في ريال مدريد قبل موقعة تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يدرس توقيع عقوبة على نجم الفريق

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تصريح ناري من نيمار قبل قمة باريس والسيتي

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 62 مريضا بكورونا (بيان رسمي)

01:14 ص

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

11:34 م

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

11:37 م

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

10:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي