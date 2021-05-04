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نجم باريس سان جيرمان مهدد بالغياب عن مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:28 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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أصبح النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، مهددا بالغياب عن مواجهة فريقه المنتظرة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.

غياب كيليان مبابي عن مواجهة مانشستر سيتي
وكان النجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان قد غاب عن مواجهة فريقه الأخيرة أمام لانس بالدوري الفرنسي، ولم يشارك في مران الباريسي الاخير.

من جانبه ذكرت شبكة "أر إم سي" الفرنسية، أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان رغم انضمامه لقائمة الفريق الباريسي وسفره إلى إنجلترا مع بقية الفريق لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، إلا أن مشاركته تبقى محل شك.

وأوضحت الصحيفة أن كيليان مبابي سيتحدد خلال الحصة التدريبية الاخيرة، لاختبار مدى قدرة الاعب على المشاركة أمام مانشستر سيتي من عدمها.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن كيليان مبابي ظهر خلال مقطع فيديو أثناء تواجده مع بعثة باريس سان جيرمان لحظة وصولهم إلى المطار وهو يعرج قليلاً، في إشارة لإمكانية غيابه أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

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