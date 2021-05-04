"ماما ١٤٠".. مشروع تخرج طلبة كلية الإعلام جامعة القاهرة



ماما 140 هو مشروع تخرج أسسه 18 طالبًا في كلية الإعلام ، قسم اللغة الإنجليزية ، جامعة القاهرة وذالك تحت إشراف الدكتورة شيماء ذو الفقار، رئيسة الشعبة الإنجليزية ، دكتورة إنجى كاظم، وسارة إمام وندى حمودة، المشرفين على المشروع.



رقم 140هو رقم دليل الهاتف المصري الذي أعتاد المصريون الأتصال به للأستفسار عن أرقام أشخاص أو الخدمات المختلفة...وبما أن رحلة الأمهات مليئة بالاستفسارات والاسئلة، فإن ماما 140 جاء ليصبح دليلا للأم خلال رحلة أمومتها ومن هنا جاء شعار مبادرتنا "دليلك في رحلتك".



عندما قمنا بعمل بحث أولى في بداية أختيارنا لفكرة مشروع تخرجنا بقسم العلاقات العامة والتسويق, وجدنا أن الأمهات والنساء الحوامل في وقت جائحة الكورونا كانوا يخافون من الذهاب إلى العيادات والمستيشفيات خوفا على سلامتهم وسلامة أطفالهم. ومن ثم ، بدأوا في الاعتماد على الإنترنت كمصدر للمعلومات وخاصة جروبات الأمهات على الفيسبوك والمنصات المختلفة.



والجدير بالذكر أن العديد من هذه المنصات تعتمد على الخبرات المتبادلة بين ألامهات بدون إشراف طبى على المعلومات المتداولة بين الأمهات والتي قد تتسبب في أذية الأم أو الطفل إذا كانت المعلومة المتداولة غير صحيحة.



ومن هنا جاءت فكرة مشروعنا عندما وجدنا أن الأمهات بحاجة إلى منصة آمنة تحت إشراف طبى حيث يجدن كل المعلومات التي يحتجن معرفتها حول فترة الحمل والولادة والأمومة بشكل عام، كما أننا وجدنا أنهم بحاجة إلى الدعم النفسي بالإضافة إلى الدعم الطبي.



كما قمنا بالتواصل مع العديد من الدكاترة في مختلف التخصصات لدعم مبادرتنا والتعاون معنا لأقامة جلسات توعية أونلاين عن مواضيع مختلفة وإتاحة الفرصة للأمهات للتواصل مع الدكاترة والأستفستار عن أي شيء يريدون معرفته.



مواقع التواصل الأجتماعى التي نتواصل مع الأمهات عليها هم الفيسبوك والانستجرام اليوتيوب وموقع خاص بنا تحت أسم ماما 140.



هدفنا الرئيسي هو توجيه الأمهات للمطالبة بالدعم الطبي والنفسى من مصادر موثوقة فقط لصحتهم وصحة أطفالهم.



بالإضافة إلى مساعدة الأمهات المصريات والسيدات الحوامل طوال رحلة الأمومة وتلبية جميع احتياجاتهن بدءًا من الدعم العاطفي إلى الإجابة على كل سؤال سيواجهونه خلال هذه الرحلة الملهمة من مصادر موثوقة.