شاهد..مسلسل "القاهرة كابول"| ملخص الحلقة الـ ٢١





بدأت أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "القاهرة كابول"، بمفاجآت وأحداث كثيرة منها تجنيد منال للعمل مع الأمن الوطني، اختراق أسامة التنظيم الإرهابي.





وإليك أبرز أحداث الحادية والعشرون من "القاهرة كابول"









تجنيد منال

تم استدعاء منال إلى الأمن المصري، وطلب التعاون معها بشكل سري، لإعادة الشيخ رمزي.









اختراق التنظيم الإرهابي

ينجح أسامة، في اختراق التنظيم الإرهابي والتواجد مع الشيخ رمزي، ويطلق عليه اسم «أبو غريب».





لقاء أسامة برمزي

يلتقى أسامة بالشيخ رمزى، ويطلق عليه اسم حركى "أبو غريب"، ويعده بأن يكون له شأن عظيم فى التنظيم.





نصيحة منال

خلال عمل منال في المدرسة تنصح تلاميذها أثناء حصة اللغة العربية: «لا يكتم السر إلا من له شرف".





إعادة ابن طارق لطليقته

قام طارق بالإتفاق على شراء بيت السيدة زينب، وقام بإعادة ابنه إلى طليقته مرة أخرى .



