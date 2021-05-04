شاهد.. مسلسل "موسى"| ملخص الحلقة الـ ٢١

شهدت الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل " موسي " الكثير من الأحداث، التي يرصدها "الفجر الفني".





شكوى شفيقة للفانيا





جلست شفيقة مع "لفانيا" ، لتشكوا لها من زوجها الذي قام بتحنيط والدته، ووضعها في قبر زجاجي .









جابر يحذر موسى من شداد





حذر جابر موسى من شداد، فذهب له، وقال أنه اتفق مع شخص ليقتله.









موسى يطلب يد حلاوتهم من وهبة





طلب موسى يد حلاوتهم من المعلم وهبة، لكنه رفض، ثم ألح عليه موسى كثيراً فواقق .









شفيقة تخبر شويكار بمكان جثة والدتها





أخبرت شفيقة شويكار بتحنيط إيهاب باشا لوداتهما، فأتت شويكار بفقة طبيب وعدد من الأشخاص، لنقل جثة أمها لدفنها.









فرح موسى وحلاوتهم





ذهب طفل زوجة المعلم وهبة لحلاوتهم وقال لها أن والدته وضعا سحر لها في الحنة لتتجنبها، أقيم الفرح، كانت حلاوتهم سعيدة وتخبر موسى بذلك.



