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جهاد جريشة لـ"الفجر الرياضي": أنا راجل نضيف وطوال تاريخي لم أتواصل مع مسؤول

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:52 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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رد جهاد جريشة الحكم الدولي على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الذي أكد بها على تواصله معه عقب مباراة الزمالك وبيراميدز والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال جهاد جريشة فى تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي:" لم أتواصل مع مسؤل في أي نادي طوال تاريخي التحكيمي ولم أعتذر لأحد ، استقيموا يرحمكم الله".

وأضاف:" أنا راجل نضيف ومحترم طول عمري وفى حياتى لم أتصل بأحد وأى مسؤول هذا كلام غير صحيح".

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي: "سأحذف رقم جهاد جريشة من هاتفي، كل مرة يخطئ ويتصل ليعتذر مثلما حدث أمام بيراميدز".

وأضاف: "جهاد جريشة الذي حكّم في كأس العالم وفي 7 أمم إفريقيا وفي نهائي دوري الأبطال، يحتسب تلك الكرة بالأمس ركلة جزاء".

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر أمس أمام غزل المحلة ضمن مباريات الجولة ال 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد.

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