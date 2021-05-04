مصدر يكشف عن حقيقة قتل لواء شرطة بالمعاش داخل منزله بالقاهرة

نفى مصدر أمني صحة ما نشره أحد المواقع الإخبارية بشأن مقتل لواء شرطة "بالمعاش" قبل الإفطار اليوم الموافق 3 مايو 2021 داخل شقته بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وسرقة مبلغ مالي.





وأكد المصدر عدم صحة هذه الأخبار جملةً وتفصيلًا، موضحا أنه تبيّن من الفحص أن الواقعة تعود أحداثها لشهر مارس الماضي وأن المجني عليه مواطن (بالمعاش) كان يعمل موظفًا سابقًا بإحدى الجهات الحكومية، وتم تحديد مرتكبى الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.





ولفت المصدر الأمني إلى أن المجني عليه لم يكن يعمل بوزارة الداخلية.