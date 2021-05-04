أبرز أحداث الحلقة 21 من مسلسل "ضد الكسر"

عرضت منذ ساعات الحلقة 21 من مسلسل 'ضد الكسر' بطولة النجمة نيللي كريم.



وشهدت بداية الحلقة فلاش باك ، عن قصة تعارف لقاء الخميسي 'نادين' ونيلي كريم 'سلمى' ، فكانت تعمل نيلي في توريد بعض الخضار المجهز إلى المطعم الذي تملكه، وكانت تقدم لها نصائح عن طرق أفضل في التقديم الطلبات للزبائن، وأشكال أفضل لقائمة الطعام الخاصة بمطعمهم.



وكشفت الحلقة عن مستوى سلمى الاجتماعي ، حيث كانت تنحدر من عائلة من طبقة وسطى وتعيش في منطقة شعبية، وتعمل في عدة وظائف، منها عاملة في المكتبة وبائعة خضار في أحد المحال الكبرى.



وانتهت الحلقة بكشف كيفية دخول مصطفى درويش 'صلاح' حياة سلمى، حيث كانت تعمل في مكتبة بالقرب من منزلها، وصلاح كان على علاقة قوية بمالك المكتبة، ودائماً يلتقيان في مخزن المكتبة بشكل سري، وفي إحدى المرات تضطر سلمى للدخول إلى المخزن لإحضار طلب لأحد الزبائن، فتكتشف وجود عدد كبير من الدولارات.



مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.