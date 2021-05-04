كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية مسحة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق والتي خضع لها مؤخرا.





وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب سينتظم في تدريب الفريق اليوم بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا





ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا للقاء سموحة المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وتعادل الزمالك أمس الأول مع بيراميدز بهدف مقابل هدف ليرتفع رصيد الزمالك الي النقطة 41 في المركز الأول في الدوري بعد خوض 19 مباراة في الدوري.



