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هاني شاكر: يجب إعادة مباراة الزمالك وبيراميدز.. وزعلان من أوباما وفرجاني ساسي

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:16 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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اكد المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ان مباراة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بيراميدز، يجب أن يتم إعادتها.

وقال هاني شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"يجب على الزمالك تقديم تظلم على ما حدث في الوقت الضائع في مباراة بيراميدز، وأن يتم إعادتها"

واضاف :"كل حكم يجب أن يراعي ضميره، لأنه قاضي في الملعب وسيحاسب أمام الله".

وكان الزمالك تعادل مع بيراميدز، بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

واشار :" هناك أكثر من لاعب بعيد عن مستواه الفني، على رأسهم يوسف أوباما، البعيد تماما عن مستواه الفني، وكان سبب في دخول مرمى الفريق هدف في مباراتي الاهلي وبيراميدز"، مضيفا :"أنا زعلان من أوباما، وأتمنى ان يستعيد مستواه سريعا".

وتابع :"فرجاني ساسي، أيضًا بعيد عن مستواه الفني، وهذا قد يكون بسبب تأثره بمسألة تجديد عقده مع القلعة البيضاء".

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