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شاهد..مسلسل كوفيد25 | ملخص الحلقة السادسة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:27 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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شهدت الحلقة السادسة من مسلسل " كوفيد 25 "  الكثير من الأحداث، التي يرصدها "الفجر الفني".


ياسين يفصل جهاز الإنذار
بدأت الحلقة بصوت الإنذار عالى، جاء المصابين على باب المستشفى وحاولوا الدخول، فذهب ياسين لفصل جهاز الإنذار.


كريم يقتل والده 
كان والد كريم في المستشفى فرأه خارجه يسر، فنده عليه فجاء كريم لوالده وقتله، لأنه كان مصاب.


مرض إبنة ياسين 
 جاء سعال لإبنة ياسين، فجاء ياسين على الفور، سأل الممرضة عن مكان الدواء لها فأخبرته.


مهاجمة مصاب لياسين
آثناء وصول ياسين لمكان الدواء، دخل عليه مصاب، كاد أن يقتله، لكن ياسين ضربه، خرج باقي المصابين التفوا حوله، حتى أنقذه صديقه.
 

ياسين يخبر شروق لما توصل إليه
أخبر دكتور ياسين شروق لما وصل إليه من معلومات، فذهبت للدور الذي تم حجز المصابين فيه، لتاخذ جهاز كمبيوتر، عندما دخلوا عليها وجدوها على الأرض.


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