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كيف نفذ عصابة الملثمين السطو المسلح على مكتب بريد الشيخ زايد؟

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في القبض على متهمين جدد في واقعة السطو المسلح على مكتب بريد الشيخ زايد، وبلغ عدد المتهمين المقبوض عليهم 4 متهمين.

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة من جهودها لضبط متهم خامس تبين تورطه في الجريمة، وجار إعداد عدة مأموريات لضبطه، خلال الساعات القادمة.

قبل 15 دقيقة من رفع أذان صلاة المغرب، نفذ ملثمين عملية سطو مسلح على مكتب بريد الشيخ زايد، الذي يبعد أمتارًا معدودة من قسم الشرطة.

وتلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغًا للرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، من إدارة شرطة النجدة بقيام ملثمين بالسطو المسلح على مكتب بريد الشيخ زايد، بالحي الأول.

وشكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ترأسه اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام.

وتوصلت التحريات التي أجراها العقيد أحمد نجم مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد، والمقدم إسلام سمير وكيل الفرقة إلى أن تشكيلا عصابيا ضم 4 متهمين وراء ارتكاب الواقعة بعد عملية رصد ومعاينة للموقع ومواعيد وسير العمل بالمكتب قبل تنفيذ الحادث.

ونجح فريق البحث المشكل في تحديد هوية اثنين من مرتكبي الواقعة، في أقل من أسبوع، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

هذا وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة من جهودها لضبط باقي المتهمين وإعادة المبلغ المستولى عليه.

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