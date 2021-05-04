محافظ الجيزة يتفقد كسر بخط غاز طبيعي قطر في تقاطع شارع ترسا مع المريوطية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال الإصلاح الجارية للكسر الذى وقع بأحد خطوط الغاز الطبيعي قطر 6 بوصة بتقاطع شارع ترسا مع المريوطية.

وأطلع محافظ الجيزة على الموقف الحالى للأعمال، حيث تم إغلاق المحابس المغذية للخط وبدأت أعمال الإصلاح.





ووجه المحافظ رئيس حي الطالبية بالتنسيق مع مسئولى شركة الغاز الطبيعى المغذية للمنطقة باتخاذ كافة التدابير الأمنية وإجراءات السلامة خلال أعمال الإصلاح، ورفع تقرير دوري بنتائج الأعمال أول بأول.



