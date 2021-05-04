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محافظ القاهرة: مصادرة ٢٤٠٤ "شيش" وغلق العديد من المقاهي
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:10 ص
إسماعيل منطاوي
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أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.
وأضاف "عبدالعال"، إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تطبيق المقاهى والكافيهات والمحال الإجراءات الإحترازية التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء حرصًا على صحة المواطنين، مؤكدًا أن المقهي المخالف يتم صدور قرار فوري له بالغلق لمدة شهر ومصادرة الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه وإحالته للنيابة لمخالفته الإجراءات الاحترازية.
وطالب المحافظ المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم، كما طالب أصحاب المقاهي والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.
وأكد أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تتم في كافة الأحياء في نفس التوقيت على مدار أيام الاسبوع وغير مقتصرة على أيام الاجازات والأعياد فقط حرصا على صحة المواطنين مشيرًا إلى أن الحملات يتم متابعتها بصفة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.
وشدد على رؤساء الأحياء بمتابعة التزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتنفيذًا لتوجيهات محافظ القاهرة قامت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية بحملة مكبرة على أحياء شبرا وروض الفرج والساحل بالتنسيق مع المتابعة والاشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن مصادرة ٢٤٠٤ شيشة وغلق عدد من المقاهي المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية وإحالة المخالفين للنيابة.
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