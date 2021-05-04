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مصادرة 1200 شيشة بأحياء شرق القاهرة وغلق 10 مقاهي
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:47 ص
إسماعيل منطاوي
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أشرف المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بحضور اللواء هشام أبوالنصر مدير قطاع الشرق، واللواء محمد كلبوش مدير شرطة المرافق والعميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، على العديد من الحملات بأحياء شرق القاهرة للتصدي لظاهرة إستخدام الشيشة وتطبيق الإجراءات الإحترازية ومنع الإشغالات.
وأسفرت الحمله عن مصادرة حوالى عدد (١٢٠٠) شيشة وفتح الممر المؤدي من شارع عباس العقاد إلى أنور المفتي وغلق ١٠ مقاهي، وقد تم تحرير محاضر إدارة بدون ترخيص وتم إحالة المخالفين إلى النيابة لعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
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