مصادرة 1200 شيشة بأحياء شرق القاهرة وغلق 10 مقاهي

أشرف المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بحضور اللواء هشام أبوالنصر مدير قطاع الشرق، واللواء محمد كلبوش مدير شرطة المرافق والعميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، على العديد من الحملات بأحياء شرق القاهرة للتصدي لظاهرة إستخدام الشيشة وتطبيق الإجراءات الإحترازية ومنع الإشغالات.



