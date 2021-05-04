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ليفاندوفسكي على أعتاب الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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كشفت تقارير صحفية صباح اليوم أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني قد يغادر الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي.

ينتهى عقد البولندي مع الفريق البافاري في يونيو 2023 ولكن لا ينوى النادي الألماني في تمديد عقده لسنوات أخرى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية،اذا قرر بايرن ميونخ بيع ليفاندوفسكي ورفض ضغوط وكيله، بيني زهافي،حينها قد ينتقل اللاعب إلى أحد أندية البريميرليج خاصة وأن البطولة معروفة بإمكانياتها المادية الكبيرة.

وأشارت، هازفي يحاول الضغط على إدارة النادي الألماني لتمديد عقد موكله وزياده راتبه السنوي وهو الشئ الذي يراه البايرن أنه من الصعب القيام بتلك الخطوه خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي وتشيلسي هما الأندية الطامحة في تدعيم صفوفهم على مستوى خط الهجوم وكانا مهتمين بضم الثنائي، إيرلينج هالاند وروميلو لوكاكو، على مدار الفترة الماضية وربما تتجه أنظارهما إلى ليفاندوفسكي.

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