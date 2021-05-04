شيكابالا يحدد موعد إعتزاله

حسم محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب نادى الزمالك، مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





ووفقا لما ذكرته بعض المصادر أن شيكابالا أبلغ إدارة النادي برغبته في عدم ترك اللعب بنهاية الموسم الحالي كما يردد البعض.





مشيرة إلى أنه قرر الاع تزال بعد نهاية الموسم بعد المقبل وأبلغ أدارة النادي بذلك وهو ما وافق عليه مسؤولو القلعة البيضاء.





جدير بالذكر أن شيكابالا يعد من أهم أعمدة الفريق في الفترة الحاليه، حيث تظهر بصماته بشكل مميز خلال مباريات الفريق سواء على الصعيد المحلى أو الإفريقي.



