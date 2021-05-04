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"بيخبيها وقت الحملات".. محافظة القاهرة تغلق شقة سكنية بها 400 شيشة
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:59 ص
إسماعيل منطاوي
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اغلقت الأجهزة التنفيذية لحي شرق مدينة، تحت متابعة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد أنور رئيس الحي، شقة سكينة بمنطقة السويسري لاحتوائها على عدد كبير من الشيش.
وقال نائب المحافظ، إن صاحب مقهى حول الشقه الى مخزن لإخفاء الشيشة وخاصة أثناء الحملات وتم مصادرة ما يقرب من (٤٠٠) شيشة وتشميع الشقة المحولة إلى مخزن للشيشة.
وأكد على الاستمرار فى الحملات، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بعمل حملات للتصدى لظاهرة إستخدام الشيشة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
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