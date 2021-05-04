حمل زينة من أحمد السعدني.. أبرز أحداث الحلقة 22 من "كله بالحب"



عرضت منذ قليل الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل كله بالحب بطولة النجمة زينة ، وذلك على قناة النهار.



وبدأت أحداث الحلقة بخروج صابرين 'إلهام' من المستشفى ، وعودتها للفيلا مع صديقتها إسعاد وحضرت لها حقيبة ملابسها وتركت الفيلا.



وجمع مشهدبين زينة 'دهب' وشقيقها 'شربيني' وتحدثت معه عن مدى حزنها وتشعر بالذنب الشديد تجاه إلهام، لأنها ليست مجرد مال ولكنهم لا يفعلون ذلك في أرواح، ويخبرها شربيني إذا أرادت أن تترك المهمة فسيتركون العمل لكي ترضي ضميرها.



وذهبت دهب لإلهام في منزل شقيقتها شهد، وأخبرتها أنها كانت لا تعلم شيء عن الموضوع وأنها حزينة عليها، وتهددها شهد ألا تأتي إلى منزلهم مرة أخرى ، وتفاجأت شهد برؤيتها حقيبة اموال في منزلها وهي تخص زوجها كراكيبو وتشك أنه وراء ماحدث لشقيقتها إلهام.



وانتهت أحداث الحلقة بأكتشف دهب أنها حامل وتتفاجئ وتحزن.



تدور أحداث المسلسل في درما اجتماعية، حول العلاقات الأسرية والزوجية، والخلافات التي تحدث فيها، والتي تؤدي في النهاية إلى فشل العلاقة بين الطرفين.



شارك الفنانة زينة في بطولة العمل، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، يوسف عثمان، ومن إخراج عصام عبدالحميد.