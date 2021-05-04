Advertisements

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي الأبطال

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:08 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره باريس سان جيرمان، على أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتيزن.

وكانت هناك الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على أرضية ملعب حديقة الأمراء، قد انتهت بفوز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

أخبار تهمك

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يحذر المصريين: "الحقوا اللقاحات"

منذ ساعة و 27 دقيقة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة في ريال مدريد قبل موقعة تشيلسي

منذ حوالي 6 ساعات

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 62 مريضا بكورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

شيكابالا يحدد موعد إعتزاله

منذ أقل من ساعة

الأهلي يدرس توقيع عقوبة على نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري من نيمار قبل قمة باريس والسيتي

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر يكشف عن حقيقة قتل لواء شرطة بالمعاش داخل منزله بالقاهرة

منذ أقل من ساعتين

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

10:27 م

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

07:30 م

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

11:34 م

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

11:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي