موعد مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي الأبطال

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره باريس سان جيرمان، على أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتيزن.





وكانت هناك الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على أرضية ملعب حديقة الأمراء، قد انتهت بفوز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



