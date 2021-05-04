أبرز أحداث الحلقة الواحد والعشرين من مسلسل "هجمة مرتدة"









شهدت أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 21، إنهاء الفنان أحمد عز، إجراءات سفره إلى تركيا، للقيام بمهمته الجديدة التي تدرب عليها طويلا، ضمن خطة لأحد المهام التابعة للمخابرات المصرية.







كما تلقت هند صبري التي تقوم بدور «دينا»، مهمة أشبه بالمستحيلة، فبعدما سافرت من أجل حضور «سيمنار» تابع لمنظمة دولية، وذلك بعدما خضعت لمجموعة من التدريبات القوية للتعامل مع كل الأشخاص الذين تقابلهم وعلى رأسهم نازلي، العميلة لصالح تركيا، والمجسدة دورها الفنانة إنجي المقدم.







تلقت «دينا» تكليفا من الضابط رفعت، الذي يقوم بدوره الفنان هشام سليم، تمثلت في سرقة محتويات خزينة نازلي، من منزلها، حيث تحتوي على معلومات مهمة وسرية للغاية وسط حالة من الترقب والتفكير منها نظرًا لصعوبة المهمة.





مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

