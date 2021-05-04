موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز

يترقب عشاق الكرة المصرية تحديدًا الزمالك الذي يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون مباراة الفارس الأبيض أمام سموحة السكندري الذي يقوده أحمد سامي وذلك ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري.





وسيحتضن استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 6 مايو الحالي.





ويسعى الفريقان لحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات، حيث تعادل الزمالك مع براميدز إيجابياً في الجولة الماضية بهدف لكل فريق في حين تعادل سموحة مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل منهما.





يذكر أن الزمالك يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة بينما جاء سموحة في المركز السادس في جدول الدوري برصيد 19 نقطة.



