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تعرف على أحداث الحلقة 22 من مسلسل "بنت السلطان"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 06:25 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عرضت منذ قليل الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "بنت السلطان" بطولة النجمة روجينا، وذلك على قناة النهار ، والذي يعد أول بطولة مطلقة لها.

وبدأت أحداث الحلقة بذهاب باسم سمرة "حمو" الى زوجها الفنان احمد مجدي "حسام"، ليدخل معه في مشروع ، حيث بريد فتح مستشفى لعلاج الأدمان.
 
ويهاتف حسام عزة بالصدفة ويطلب منها المجييء للشركة لتتفاجأ عزة عند مجيئها للشركة بحمو الذي يجلس مع حسام بحجة أنه يريد فتح مستشفى لعلاج الإدمان ، وتخوفت عزة أن يكشف حمو علاقته بها ويعلن زواجه ايضا منها، معلنا جمعها بين زوجين.

يجلس حسام زوج عزة مع غادة ويحاولوا أن يجدوا حلًا حتى لا تعرف عزة أن غادة قد قتلت أخيها عمر، فيقول لها حسام أن تذهب للبنت التي قابلها هو وعزة بالصباح وتعرض عليها مبلغًا من المال.

وانتهت الحلقة بقيام عزة بالتحدث مع بسيوني هاتفيا بعدما اتفقت معه على قتل حمو ليخبرها بسيوني أنه قد سجل لها كل مكالماتها وما اتفقت معه عليه.

يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

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