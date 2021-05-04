تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي الأبطال

يلتقي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره باريس سان جيرمان، على أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتيزن.





وكانت هناك الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على أرضية ملعب حديقة الأمراء، قد انتهت بفوز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف.





ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: إيدرسون.





خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - جون ستونز - كايل ووكر.





خط الوسط: إلكاي جوندوجان - رودري - كيفين دي بروين.





خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - بيرناردو سيلفا.



