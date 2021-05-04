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اندلاع حريق كبير هائل بالقرب من نهر التايمز في بريطانيا

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:36 ص
حريق في بريطانيا
حريق في بريطانيا
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أفادت "روسيا اليوم"، باندلاع حريق كبير في حوض للقوارب بالقرب من نهر التايمز.

وأشارت إلى تصاعدأعمدة الدخان فوق المنطقة، بينما قال شهود عيان، إنهم سمعوا سمعوا انفجارات قرابة الساعة الخامسة مساء بتوقيت لندن عندما اجتاح الحريق وحدة صناعية في بلاتس إيوت، وهي جزيرة على نهر التايمز بالقرب من هامبتون، فيما هرع السكان لإنقاذ القوارب الراسية.

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