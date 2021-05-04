Advertisements
اندلاع حريق كبير هائل بالقرب من نهر التايمز في بريطانيا
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:36 ص
Advertisements
أفادت "روسيا اليوم"، باندلاع حريق كبير في حوض للقوارب بالقرب من نهر التايمز.
وأشارت إلى تصاعدأعمدة الدخان فوق المنطقة، بينما قال شهود عيان، إنهم سمعوا سمعوا انفجارات قرابة الساعة الخامسة مساء بتوقيت لندن عندما اجتاح الحريق وحدة صناعية في بلاتس إيوت، وهي جزيرة على نهر التايمز بالقرب من هامبتون، فيما هرع السكان لإنقاذ القوارب الراسية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements