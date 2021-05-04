ليس سيرينو.. موسيماني يطلب صفقة جديدة من صن داونز

طالب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، إدارة القلعة الحمراء بتقديم عرض من أجل ضم مهاجم ماميلودي صن داونز، بيتر شالوليلي.





وكان إرادة القلعة الحمراء تنوي ضم المهاجم الناميبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكن المدير الفني لنادي صن داونز، رولاني موكوينا، أكد أن مهاجمه ليس للبيع.





وبحسب صحيفة "The Citizen" الجنوب إفريقية، يعد شالوليلي أحد أبرز اللاعبين الذين يريدهم بيتسو موسيماني للعلب ضمن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة لتدعيم خط هجوم الأهلي ويأتي أحد أهم أولويات موسيماني.





وأكدت الصحفية أنه لن تكون الصفقة سهلة على إدارة النادي الأهلي في ظل تمسك إدارة الفريق الجنوب أفريقي بالمهاجم الناميبي.





ونوهت" على بطل دوري أبطال إفريقيا دفع مبالغ كبيرة لصالح صن داونز للحصول على خدمات شالوليلي لن تقل 45 مليون راند (ما يزيد عن 3 مليون دولار)".





شالويلي البالغ من العمر 27 عامًا ليس مطلوبًا فقط في الأهلي وإنما هناك ناد فرنسي يريد ضم الناميبي الدولي، ولكن مصدر مقرب من اللاعب يؤكد أنه يجب على من يرغب في ضمه تقديم عرض مادي كبير.





جدير بالذكر أن المارد الأحمر كان يريد ضم جاستون سيرينو، لاعب صن داونز خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية ولكن الصفقة بائت بالفشل بعد مطالبة النادي الافريقي بملبغ مادي كبير.



