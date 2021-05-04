شريف رواش لـ"الفجر الفني": تجربتي في "المداح" شرف لي.. وأشارك فى "هجمة مرتدة، والنمر"

ظهر الفنان شريف رواش خلال أحداث مسلسل "المداح"، الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، حيث قدم دور بلطجي اعتدى على الفنان خالد سرحان، الذي يجسد دور شقيق المداح.





وقال رواش لـ"الفجر الفني"، إن تجربته فى مسلسل "المداح"، شرف كبير له، موضحًا أن كواليس العمل مع الفنان حمادة هلال فى منتهي الجمال، كما أنه سعيد بالتعاون معه.





وتابع رواش، أشارك أيضًا في عملين دراميين آخرين هما “النمر”، للفنان محمد إمام، و”هجمة مرتدة” للفنان أحمد عز.





يذكر أن مسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمه ماهر.