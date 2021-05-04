Advertisements

شريف رواش لـ"الفجر الفني": تجربتي في "المداح" شرف لي.. وأشارك فى "هجمة مرتدة، والنمر"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:49 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

ظهر الفنان شريف رواش خلال أحداث مسلسل "المداح"، الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، حيث قدم دور بلطجي اعتدى على الفنان خالد سرحان، الذي يجسد دور شقيق المداح.

وقال رواش لـ"الفجر الفني"، إن تجربته فى مسلسل "المداح"، شرف كبير له، موضحًا أن كواليس العمل مع الفنان حمادة هلال فى منتهي الجمال، كما أنه سعيد بالتعاون معه.

وتابع رواش، أشارك أيضًا في عملين دراميين آخرين هما “النمر”، للفنان محمد إمام، و”هجمة مرتدة” للفنان أحمد عز.

يذكر أن مسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمه ماهر.

أخبار تهمك

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 10 ساعات

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 62 مريضا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

اندلاع حريق هائل بالقرب من نهر التايمز في بريطانيا

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يرصد صفقة دفاعية جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الهند تتجاوز 20 مليون إصابة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:42 ص

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

04:46 ص

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

07:30 م

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي