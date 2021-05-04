الأهلي يحدد بديل محمود كهربا

حدد النادي الأهلي بديل محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي أقترب بشدة من الرحيل عن القلعة الحمراء.





واوضحت تقارير صحفية أن الأهلي يهتم بالتعاقد مع المغربي سفيان رحيمي، الجناح الأيسر لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، ليكون بديلاً لمحمود كهربا.





وأشارت التقارير إلى أن رحيمي، تم عرضه على إدارة الأهلي والجهاز الفني خلال الفترة الماضية، من جانب بعض وكلاء اللاعبين على إدارة النادي للتعاقد معه، وذلك بعد نجاح الصفقات المغربية التي أبرمها النادي خلال الفترة الماضية.





وكشفت أن المغربي بدر بانون، لاعب الأهلي، أكد لإدارة الأحمر، أنه لاعب مميز وسيكون إضافة لهجوم النادي، نظراً لما يمتلكه من امكانيات.





وذكرت أن نادي بيراميدز، كان يسعى لضم سفيان رحيمي والتعاقد معه في الموسم الحالي، ولكن فشلت المفاوضات، خاصة بعد إتمام التعاقد مع رمضان صبحي في مركز الجناح الأيسر، مشيرة إلى أن إدارة بيراميدز لم تغلق الباب أمام التعاقد معه بشكل نهائي.



