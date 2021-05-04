غلق وتشميع كافية الفنان مصطفى كامل بالدقي (صور)

نفذت الأجهزة التنفيذية، لحي الدقي بقيادة اللواء أحمد عبدالفتاح، حملة مكبرة على المقاهي و"الكافيهات"، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومنع استخدام "الشيشة".





وقال مصدر مسئول بالحي في تصريح خاص إلى بوابة الفجر ، إنه تم غلق وتشميع كافية "أوسكار" بشارع عبدالمنعم رياض، والمملوك للفنان مصطفى كامل لمخالفته الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء واستخدم الشيشة داخل الكافية.



