أحمد مجاهد يشيد بعودة الأهلي للعب على ستاد المحلة

أشاد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم بعودة النادي الأهلي للعب على ستاد غزل المحلة أمس بعد غياب طال لسنوات.





وقال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" في غمرة الاعتراضات و الاحتجاجات كل حسب هواه، أود أن أشكر الجهات الأمنية على التعاون و هاهو ملعب غزل المحلة يستضيف الأهلي بعد غياب طال لسنوات و بإذن الله باستمرار التعاون سيعود الدوري لكل الملاعب مرة أخرى".





ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر أمام غزل المحلة ضمن مباريات الجولة ال 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد.



