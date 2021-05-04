عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

حررت الأجهزة التنفيذية لحي الدقي بقيادة اللواء أحمد عبدالفتاح، محضرًا ضد سيارة الفنان محمد رمضان وتوقيع غرامة مالية.





وكشف مصدر مسئول بالحي في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أنه وقت مرور الحملة تبين وجود سيارة مخالفة تحمل رقم ٦١٤١، تنتظر أعلى الرصيف مما تسببت في تالفه وإعاقة حركة المشاة.



