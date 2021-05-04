Advertisements

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 04:46 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
تلقى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، ضربة قوية بشأن أحد لاعبيه قبل مواجهة تشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.

غياب فاران عن مواجهة تشليسي بدوري أبطال أوروبا
ومن المقرر أن تُقام مواجهة ريال مدريد الإسباني ضد تشيلسي الإنجليزي بإياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء غد الأربعاء على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

من جانبه أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي أن رافائيل فاران مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي، قد أجرى فحوصات طبية صباح اليوم الإثنين، حيث أثبتت تعرضه لإصابة عضلية.

من جانبه ذكر برنامج "الشيرنجيتو" أن فاران مدافع الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، سيكون بحاجة إلى راحة لمدة 10 أيام، مما يعني أنه سيغيب بشكل رسمي عن مواجهة تشيلسي المقبلة بدوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن مواجهة الذهاب بين ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا دور نصف النهائي، قد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

أخبار تهمك

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

شيكابالا يحدد موعد إعتزاله

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي يحدد بديل محمود كهربا

منذ ساعة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 6 ساعات

غلق وتشميع كافية الفنان مصطفى كامل بالدقي (صور)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ نصف ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 62 مريضا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 21 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 6 ساعات

اندلاع حريق هائل بالقرب من نهر التايمز في بريطانيا

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:42 ص

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

اندلاع حريق هائل بالقرب من نهر التايمز في بريطانيا

03:36 ص

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

07:30 م

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

10:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي