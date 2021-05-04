رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

تلقى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، ضربة قوية بشأن أحد لاعبيه قبل مواجهة تشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.





غياب فاران عن مواجهة تشليسي بدوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة ريال مدريد الإسباني ضد تشيلسي الإنجليزي بإياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء غد الأربعاء على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.





من جانبه أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي أن رافائيل فاران مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي، قد أجرى فحوصات طبية صباح اليوم الإثنين، حيث أثبتت تعرضه لإصابة عضلية.





من جانبه ذكر برنامج "الشيرنجيتو" أن فاران مدافع الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، سيكون بحاجة إلى راحة لمدة 10 أيام، مما يعني أنه سيغيب بشكل رسمي عن مواجهة تشيلسي المقبلة بدوري أبطال أوروبا.





الجدير بالذكر أن مواجهة الذهاب بين ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا دور نصف النهائي، قد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.



