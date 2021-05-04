كارتيرون يتجه لإراحة ساسي في مباراة سموحة ويحدد البديل

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق، من قائمة الأبيض لمواجهة سموحة.





ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره سموحة، يوم الخميس المقبل الموافق السادس من شهر مايو الجاري، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.





فرجاني ساسي يتعرض للكثير من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة، بعد تراجع مستواه بشكل كبير، خاصة في لقاء بيراميدز الذي أقيم أول أمس الإثنين، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف، في الدوري.





ويتجه كارتيرون إلى إشراك محمود عبد العزيز في مباراة سموحة أو إسلام جابر بدلًا من فرجاني ساسي، وإدخار مجهود فرجاني لمباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها يوم 10 مايو المقبل.





وقرر كارتيرون وضع برنامج تدريبي منفرد لفرجاني لنهاية الأسبوع الجاري لعدم الضغط البدني على اللاعب.



