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المستشار تركي آل الشيخ يحصل على وسام الملك عبد العزيز (صور)

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 04:56 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، بحصوله على وسام الملك عبد العزيز. 

ونشر"آل الشيخ"  صور "الوسام" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق قائلاً: "أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد". 

وأضاف: "وإلى آخر أيامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروحي.. إلى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكرًا لكم".


جدير بالذكر أن المستشار تركى آل الشيخ ، هنأ  الأخوة المسيحيين بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات تويتر .

وكتب تركي، على تويتر، :" كل عام وكل اخوانا المسيحيين بخير وسلام  عيد قيامه مجيد".


المستشار تركي آل الشيخ يحصل على وسام الملك عبد العزيز (صور)
المستشار تركي آل الشيخ يحصل على وسام الملك عبد العزيز (صور)
المستشار تركي آل الشيخ يحصل على وسام الملك عبد العزيز (صور)
المستشار تركي آل الشيخ يحصل على وسام الملك عبد العزيز (صور)
المستشار تركي آل الشيخ يحصل على وسام الملك عبد العزيز (صور)
المستشار تركي آل الشيخ يحصل على وسام الملك عبد العزيز (صور)

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وسام هيئة الترفيه تركي ال الشيخ

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