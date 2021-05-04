المستشار تركي آل الشيخ يحصل على وسام الملك عبد العزيز (صور)





احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، بحصوله على وسام الملك عبد العزيز.





ونشر"آل الشيخ" صور "الوسام" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق قائلاً: "أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد".





وأضاف: "وإلى آخر أيامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروحي.. إلى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكرًا لكم".









جدير بالذكر أن المستشار تركى آل الشيخ ، هنأ الأخوة المسيحيين بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات تويتر .





وكتب تركي، على تويتر، :" كل عام وكل اخوانا المسيحيين بخير وسلام عيد قيامه مجيد".



