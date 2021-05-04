برشلونة يرصد صفقة دفاعية جديدة

يسعى مسئولو نادي برشلونة الإسباني، إلى التعاقد مع صفقة دفاعية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل ما يعانيه من مستوى لاعبيه في هذا المركز.





واوضحت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة ترغب في ضم لويس فيليبي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ويبحث برشلونة خطوة التقدم بعرض رسمي لضم مدافع لاتسيو، استغلالا لاقتراب انتهاء عقده، والذي سوف ينتهي في يونيو 2022.





وأشارت التقارير إلى أن برشلونة التقى بوكيل فيليبي الأسبوع الماضي في المدينة الكتالونية، حيث أبدى النادي برغبته في التعاقد مع البرازيلي مع اقتراب انتهاء عقده مع لاتسيو.



