تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي الأبطال

يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره باريس سان جيرمان، على أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتيزن.





وكانت هناك الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على أرضية ملعب حديقة الأمراء، قد انتهت بفوز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف.





ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: عبده ديالو - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - أليساندرو فلورينزي.

خط الوسط: لياندرو باريديس - دانيلو - ماركو فيراتي.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - نيمار دا سيلفا - ماورو إيكاردي.



