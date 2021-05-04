موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عن موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي، حيث حسم المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا بينما يلعب الفريق المغربي بصفته بطل الكونفدرالية الأفريقية.





وتم تأجيل المباراة عدة مرات بسبب جائحة فيروس كورونا ثم رفض نهضة بركان خوض اللقاء في القاهرة وتمسك بتطبيق اللائحة التي نصت على خوض المباراة في الدوحة عاصمة قطر التي استضافت النسختين الماضيتين من البطولة.





واستقر الكاف على موعد مباراة السوبر الأفريقي ليكون يوم 28 مايو الحالي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي.





يذكر أن الأهلي حقق لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز في نهائي البطولة على حساب غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة في الموسم الماضي من دوري أبطال أفريقيا.





وحقق الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 بطولات متفوقا على الزمالك ومازيمبي الكونغولي أقرب منافسيه ولكل منهما خمسة ألقاب.





وعلى جانب آخر، حقق نهضة بركان المغربي لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب بيراميدز بهدف نظيف في نهائي النسخة الماضية من البطولة في المباراة التي احتضنها ملعب مولاي عبد الله في الرباط بالمغرب.



