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جولة الحسم.. موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه يوم السبت المقبل نادي برشلونة امام نظيره فريق أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويحتل نادي أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بينما يأتي فريق برشلونة فى المركز الثالث.

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